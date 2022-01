Simy lascia la Serie A: la sua nuova destinazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come appena riportato da Sky Sport, il Parma avrebbe chiuso per l’acquisto di Simy dalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei gialloblù in Serie A. Le cifre del riscatto dovrebbero aggirarsi attorno agli 8 milioni di euro. Simy Salernitana CalciomercatoL’attaccante nigeriano classe ’92 si trova già in città in attesa del via libera che dovrebbe arrivare a breve per visite mediche e conseguente firma sul contratto nel tardo pomeriggio. Il giocatore ha accettato di buon grado una nuova avventura in Serie B, pronto a rimettersi in gioco. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come appena riportato da Sky Sport, il Parma avrebbe chiuso per l’acquisto didalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei gialloblù inA. Le cifre del riscatto dovrebbero aggirarsi attorno agli 8 milioni di euro.Salernitana CalciomercatoL’attaccante nigeriano classe ’92 si trova già in città in attesa del via libera che dovrebbe arrivare a breve per visite mediche e conseguente firma sul contratto nel tardo pomeriggio. Il giocatore ha accettato di buon grado unaavventura inB, pronto a rimettersi in gioco. Matteo Brignone

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? BREAKING - Sky: '#Simy è pronto per le visite mediche: lascia ora la #Salernitana' ? - AfterVAR : RT @NicoSchira: Oggi doveva essere il giorno decisivo e così è stato Nwankwo #Simy lascia la #Salernitana e approda al #Parma in prestito c… - NicoSchira : Oggi doveva essere il giorno decisivo e così è stato Nwankwo #Simy lascia la #Salernitana e approda al #Parma in pr… - SOSFanta : ?? BREAKING - Sky: '#Simy è pronto per le visite mediche: lascia ora la #Salernitana' ? - Fantacalcio : Calciomercato Salernitana, Simy al passo d'addio: lascia il Fantacalcio -