Si chiama “Paxlovid” la pillola anti-Covid. (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato “Paxlovid”, la pillola di Pfizer contro il Covid. Si tratta di un farmaco da assumere per via orale, raccomandato per gli adulti che, una volta contagiati, non hanno bisogno di ossigeno supplementare, ma rischiano un aggravarsi della malattia. La pillola anti-Covid ha ridotto significativamente i ricoveri e i Leggi su freeskipper (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato “”, ladi Pfizer contro il. Si tratta di un farmaco da assumere per via orale, raccomandato per gli adulti che, una volta contagiati, non hanno bisogno di ossigeno supplementare, ma rischiano un aggravarsi della malattia. Laha ridotto significativamente i ricoveri e i

Advertising

freeskipperIT : Si chiama 'Paxlovid' la pillola anti-Covid. - SettenewsWeb : E’ un farmaco che si assume per via orale e si chiama Paxlovid, autorizzato nelle scorse ore dall’EMA, l’Agenzia eu… - leoberthi : RT @viaggrego: Si chiama PaxLovid ... Ora che arriva 'Pace e Amore' (provavo a tradurre)....siamo a posto ?? Ma non facciamo che e' il Viagr… - alfre_i : RT @viaggrego: Si chiama PaxLovid ... Ora che arriva 'Pace e Amore' (provavo a tradurre)....siamo a posto ?? Ma non facciamo che e' il Viagr… - SoniaLaVera : RT @viaggrego: Si chiama PaxLovid ... Ora che arriva 'Pace e Amore' (provavo a tradurre)....siamo a posto ?? Ma non facciamo che e' il Viagr… -