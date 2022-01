Serie B, il Perugia si rinforza in attacco: arrivo dalla Juventus (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il giocatore ha disputato la prima parte di stagione al Lecce E’ tutto fatto per il trasferimento di Marco Olivieri al Perugia. Come appreso da JuventusNews24 l’attaccante classe 1999 di proprietà della Juve andrà a giocare nel club umbro militante in Serie B. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del Perugia e controriscatto per la Juve. Olivieri aveva giocato i primi 6 mesi di questa stagione in prestito al Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Il giocatore ha disputato la prima parte di stagione al Lecce E’ tutto fatto per il trasferimento di Marco Olivieri al. Come appreso daNews24 l’attaccante classe 1999 di proprietà della Juve andrà a giocare nel club umbro militante inB. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto a favore dele controriscatto per la Juve. Olivieri aveva giocato i primi 6 mesi di questa stagione in prestito al Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24.

