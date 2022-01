Serie A sotto choc, l’attacante è stato arrestato: il motivo è gravissimo (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’attaccante classe ’99 viaggiava con altre tre persone, due donne e un uomo con precedenti penali per traffico di droga. Oltre all’arma, sarebbero state trovate anche sostanze stupefacenti. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo quanto riportato da El Paìs, il giocatore ha dichiarato che avrebbe dovuto consegnare la pistola ad un’altra persona e che lo scambio sarebbe dovuto avvenire proprio all'interno dello stadio. motivo per il quale la Procura potrebbe accusarlo. L’attaccante del Sassuolo, Nicolás Schiappacasse, è stato arrestato dalla Polizia di Maldonado, in Uruguay, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 con 8 munizioni. Il giocatore uruguaiano, reduce dal Penarol e in attesa del rinnovo, è stato fermato durante un consueto posto di blocco, mentre si stava dirigendo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’attaccante classe ’99 viaggiava con altre tre persone, due donne e un uomo con precedenti penali per traffico di droga. Oltre all’arma, sarebbero state trovate anche sostanze stupefacenti. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo quanto riportato da El Paìs, il giocatore ha dichiarato che avrebbe dovuto consegnare la pistola ad un’altra persona e che lo scambio sarebbe dovuto avvenire proprio all'interno dello stadio.per il quale la Procura potrebbe accusarlo. L’attaccante del Sassuolo, Nicolás Schiappacasse, èarredalla Polizia di Maldonado, in Uruguay, dopo esseretrovato in possesso di una pistola calibro 9 con 8 munizioni. Il giocatore uruguaiano, reduce dal Penarol e in attesa del rinnovo, èfermato durante un consueto posto di blocco, mentre si stava dirigendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie sotto Gordon Murray T.33, elegante super GT del geniale progettista ... è una dedica alle F1 dell'era di Niki Lauda , alla quale non a caso è stata dedicata una serie ... Gordon Murray T.33, il dodici cilindri Sotto il vestito c'è il 12 cilindri a V realizzato con Cosworth ,...

Highlander Buffon, il portierone compie 44 anni. E ora vuole raggiungere Ballotta e Pierobon ...lo stesso Buffon sperava quando decise di lasciare la Juventus e di continuare la propria carriera infinita nella squadra che lo aveva cresciuto e fatto esordire in serie A a neppure 18 anni, sotto ...

Calciatori sotto tiro, il razzismo scatena più delle scarse prestazioni CittaDellaSpezia LBA - Ferrero in vista di Trento-Varese: «Pronti a pareggiare la loro energia» Ecco le parole di Giancarlo Ferrero in vista di Dolomiti Energia Trentino-Pallacanestro Openjobmetis Varese: «Il rinvio della gara di settimana scorsa contro Reggio Emilia ci ha ...

Serie A2 femminile "Busto Arsizio è una squadra forte in attacco e noi dovremo essere brave a muro e a difendere il più possibile". Melissa Martinelli, centrale della Cbf Balducci, traccia la strada per il match di dome ...

