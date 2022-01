Serena: «Vlahovic giocatore universale. Obiettivo Juve? Almeno la Champions» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aldo Serena ha parlato a La Stampa sull’acquisto di Vlahovic per la Juventus e il tandem offensivo con Dybala Aldo Serena ha parlato ai microfoni de La Stampa riguardo all’acquisto di Vlahovic per la Juventus. Le sue parole: Vlahovic – «La Juventus ha fatto un investimento a lungo termine. Un giocatore completo che sa giocare con e per la squadra. E’ pronto per indossare la maglia della Juventus. Mi ricorda Bobo Vieri». JuveNTUS – «Alla Juve è mancato un attaccante così. Morata il suo lo ha fatto ma è mancato nell’apporto realizzativo». TANDEM CON DYBALA – «Una grandissima coppia d’attacco. Possono dialogare perfettamente». Obiettivo – «Non andare in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aldoha parlato a La Stampa sull’acquisto diper lantus e il tandem offensivo con Dybala Aldoha parlato ai microfoni de La Stampa riguardo all’acquisto diper lantus. Le sue parole:– «Lantus ha fatto un investimento a lungo termine. Uncompleto che sa giocare con e per la squadra. E’ pronto per indossare la maglia dellantus. Mi ricorda Bobo Vieri».NTUS – «Allaè mancato un attaccante così. Morata il suo lo ha fatto ma è mancato nell’apporto realizzativo». TANDEM CON DYBALA – «Una grandissima coppia d’attacco. Possono dialogare perfettamente».– «Non andare in ...

Advertising

bottedaorbi_ : @thebutcher27 In effetti anche Vlahovic è stato un bel regalo. Ora basta confermare Dybala e poi sono serena. - TUTTOJUVE_COM : Perrone: 'Investimento Vlahovic fatto per una qualificazione in Champions più serena' - serena_brushes : RT @forumJuventus: ?? Ultim’ora Sky: trovato l’accordo tra la Juventus e la Fiorentina per Vlahovic, operazione da 75mln, siamo ai dettagli!… - serena_brushes : Tutti noi domani a lavoro dopo aver passato la notte a refreshare Twitter #Vlahovic - serena_brushes : Se prendiamo Vlahovic ripopoliamo la foresta amazzonica, daje @juventusfc -