Sequestra tre medici durante la visita a domicilio e ne ammazza uno

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Erano andati là, a casa sua, per dare una mano. Uno di loro non ne è uscito vivo. Un uomo di 66 anni, Hiroshi Watanabe, hato tre operatoriche avevano fattoalla sua abitazione a Fujimino, nella...

Fanpage.it

Tokyo, 28 gen 06:50 - Un uomo di 66 anni ha sequestratooperatori medici che avevano fatto visita alla sua abitazione a Fujimino, nella prefettura giapponese di Saitama, vicino a Tokyo, e ne ha ucciso uno. Lo riferiscono le autorità di polizia, secondo ... Dramma a Tokyo, durante una visita a domicilio, sequestra tre medici nel suo appartamento in Giappone: morto un uomo ...