Senza Amici, Verissimo anticipa alle 15.30 con Tina, Gemma e Bortuzzo. In onda anche la settimana prossima vs Domenica In a Sanremo

Silvia Toffanin Lo stop alla puntata settimanale di Amici, ha rimescolato il palinsesto Domenicale di Canale 5. Una puntata di montaggio del talent show, del resto, non può durare 2 ore e mezza e così si è deciso che Verissimo partirà prima. L'appuntamento Domenicale con Silvia Toffanin anticipa alle 15.30. E se da Maria De Filppi non arriva l'abituale traino, arriveranno 2 ospiti cult delle trasmissioni Fascino. Verissimo accoglierà le 'nemiche amatissime' Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista di Uomini e Donne e la dama più nota della trasmissione, nonchè conduttrice del programma di feste e matrimoni Giortì, si racconteranno al cospetto di Silvia Toffanin. Con loro provenienti dal mondo Canale 5 ...

