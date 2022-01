Selvaggia Lucarelli querelata da Salvini: “Lui non era contro il reato d’opinione?” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Attenzione, Matteone è entrato in modalità ‘Antonella Mosetti’ e ha denunciato Selvaggia Lucarelli. A rivelarlo è stata la giudice di Ballando con le Stelle ieri sera dal suo profilo Instagram. La giornalista si è beccata una querela per ‘diffamazione’ e si è giustamente chiesta come mai un politico che ha combattuto per affossare il DDL Zan al grido di ‘basta reati d’opinione’ presenti una denuncia proprio per questo motivo. “Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello famoso perché diceva che non si processano le idee^ Questo almeno quando c’era da affossare la legge Zan. – si legge su Domani – Il poliziotto che mi ha notificato il tutto era molto gentile, si è scusato per la convocazione urgente, mi ha spiegato di essere stato incaricato dalla Digos di una città del nord Italia di farmi ... Leggi su biccy (Di venerdì 28 gennaio 2022) Attenzione, Matteone è entrato in modalità ‘Antonella Mosetti’ e ha denunciato. A rivelarlo è stata la giudice di Ballando con le Stelle ieri sera dal suo profilo Instagram. La giornalista si è beccata una querela per ‘diffamazione’ e si è giustamente chiesta come mai un politico che ha combattuto per affossare il DDL Zan al grido di ‘basta reati’ presenti una denuncia proprio per questo motivo. “Matteoe la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello famoso perché diceva che non si processano le idee^ Questo almeno quando c’era da affossare la legge Zan. – si legge su Domani – Il poliziotto che mi ha notificato il tutto era molto gentile, si è scusato per la convocazione urgente, mi ha spiegato di essere stato incaricato dalla Digos di una città del nord Italia di farmi ...

