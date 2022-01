Scuole, tamponi agli alunni e consulenze al personale: Ats chiama a raccolta i pediatri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il progetto «Adotta una scuola»: l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha scritto a tutti i pediatri affinché possano manifestare il proprio interesse. Servizio volontario dal 7 febbraio al 31 marzo, minimo tre ore a settimana: «L’attività prevede l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi esclusivamente per alunni/studenti nelle tempistiche previste dalla normativa e l’azione di counselling a favore del personale scolastico». I dottori potranno indicare due istituti comprensivi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il progetto «Adotta una scuola»: l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha scritto a tutti iaffinché possano manifestare il proprio interesse. Servizio volontario dal 7 febbraio al 31 marzo, minimo tre ore a settimana: «L’attività prevede l’esecuzione diantigenici rapidi esclusivamente per/studenti nelle tempistiche previste dalla normativa e l’azione di counselling a favore delscolastico». I dottori potranno indicare due istituti comprensivi.

