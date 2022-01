Scuola: Pittoni (Lega), 'aggiornamento graduatorie supplenze diritto assoluto' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "No a rinvii! L'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) è un diritto assoluto dei docenti; va perciò rispettato. I giorni scorsi ho avuto modo di discutere con ministro e vertici sindacali quella che appare come l'unica strada percorribile. Era evidente dall'inizio che disporre in tempo utile del nuovo regolamento sarebbe stato impossibile. Non resta allora che prorogare l'efficacia dell'ordinanza ministeriale 60/2020, nel senso di farla valere anche per il primo rinnovo delle Gps, permettendo così sia l'inserimento degli aspiranti che ne hanno titolo sia il cambio di provincia per chi è già in graduatoria". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "No a rinvii! L'delleprovinciali per le(Gps) è undei docenti; va perciò rispettato. I giorni scorsi ho avuto modo di discutere con ministro e vertici sindacali quella che appare come l'unica strada percorribile. Era evidente dall'inizio che disporre in tempo utile del nuovo regolamento sarebbe stato impossibile. Non resta allora che prorogare l'efficacia dell'ordinanza ministeriale 60/2020, nel senso di farla valere anche per il primo rinnovo delle Gps, permettendo così sia l'inserimento degli aspiranti che ne hanno titolo sia il cambio di provincia per chi è già in graduatoria". Lo dichiara il senatore Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione dellae vicepresidente ...

