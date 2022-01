Scuola, nuovo decreto: FFP2 gratis per studenti in autosorveglianza e tamponi gratis alle primarie (Di venerdì 28 gennaio 2022) ... nonché venire incontro alle famiglie alle prese con tamponi e quarantene: è questo il senso della parte del decreto Sostegni ter, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dedicata alla Scuola. Il ... Leggi su lastampa (Di venerdì 28 gennaio 2022) ... nonché venire incontrofamiglieprese cone quarantene: è questo il senso della parte delSostegni ter, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dedicata alla. Il ...

Advertising

SimoneAlliva : Napolitano da #PresidenteDellaRepubblica conferì ad Arcigay una medaglia di bronzo per il progetto contro il bullis… - borghi_claudio : Fra poco la solita 'scuola di magia' su @RadioRPL da oggi con il nuovo nome #RadioLibertà - OfficialASRoma : Un murale per ricordare Lando Fiorini ???? Sarà inaugurato il 27 gennaio a Testaccio ?? ????? Oggi si è inoltre tenut… - newsbiella : Scuola, iscrizioni al nuovo anno: proroga della scadenza al 4 febbraio 2022 - il_piccolo : Scuola, nuovo decreto: FFP2 gratis per studenti in autosorveglianza e tamponi gratis alle primarie -