Scuola, è caos. Situazione è allarmante, i presidi: «Non è garantita la didattica, questa è la verità»

Va tutto a rotoli, la Scuola è nel caos. «Anche se percentualmente si parla di 84,5% di classi in presenza non significa che tutto va bene perché si va Scuola. Quelli del Ministero sono dati che letti dalla concretezza della Scuola indicano che c'è una grossa difficoltà organizzativa». E c'è anche «una scarsa efficacia didattica». Lo afferma all'Adnkronos la presidente dell'Anp, Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli.

Scuola, l'aumento delle classi in dad

«Un aumento del 9% di classi in dad rispetto alla scorsa settimana è un numero eloquente. Racconta il disagio di questi giorni nelle scuole e che conferma quanto avevamo rilevato. Per quanto riguarda il Lazio la nostra percezione è che i dati siano considerevolmente più alti rispetto a ...

