Scuola, Consiglio di Stato: "Legittimo obbligo vaccino Covid per docenti e personale" (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – La terza sezione del Consiglio di Stato, con decreto del presidente Michele Corradino, appena depositato, ha dichiarato "Legittimo l'obbligo vaccinale posto a carico dei docenti e del personale scolastico". Nel provvedimento si legge che "il diritto all'autodeterminazione dei non vaccinati deve cedere il passo di fronte alla necessità di garantire la salute pubblica e la continuità della didattica in presenza che costituisce strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza". L'articolo proviene da Italia Sera.

