Scolaro irrequieto | scatta lo sciopero di classe I genitori degli altri bimbi | ' Anche episodi di violenza'

Ultime Notizie dalla rete : Scolaro irrequieto

corriereadriatico.it

JESI - Una vicenda delicata, che vede protagonista una classe della scuola elementare 'Collodi' di Jesi dove un bambino, particolarmente, si sarebbe reso protagonista di episodi di violenza nei confronti dei compagni di classe e di alcune maestre. Comportamenti reiterati, dispetti pesanti, scherzi al limite del tollerabile. ...La mamma di uno studenti di Diano San Pietro ci ha scritto per una problematica emersa in una classe per l'arrivo di un bambino con problemi comportamentali e particolarmente impetuoso rispetto agli ...JESI - Una vicenda delicata, che vede protagonista una classe della scuola elementare “Collodi” di Jesi dove un bambino, particolarmente irrequieto, si sarebbe reso protagonista ...La salute degli scolari passa dalla didattica a distanza, fallimento mascherato da rimedio. È un meccanismo che premia il privilegio (di avere un ...