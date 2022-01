Sci alpino, stagione finita per Urs Kryenbuehl: lesione pelvica dopo la caduta in Coppa Europa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Due notizie difficili da digerire in pochi giorni per il velocista svizzero Urs Kryenbuehl, prima escluso dal gruppo dei convocati per le Olimpiadi invernali e poi caduto malamente nel corso del superG di Coppa Europa sulle nevi di Saalbach-Hinterglemm. Il neo-ventottenne elvetico ha festeggiato nel peggiore dei modi il giorno del suo compleanno riportando una lesione pelvica con frattura della sinfisi pubica, infortunio che necessita di celere operazione chirurgica che verrà effettuata nelle prossime ore a Zurigo. E dire che proprio sul pendio austriaco Kryenbuehl aveva archiviato il primo successo continentale vincendo la discesa libera di Coppa Europa nel 2016 per poi approdare in pianta stabile nel massimo circuito. Il rossocrociato aveva deciso di ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Due notizie difficili da digerire in pochi giorni per il velocista svizzero Urs, prima escluso dal gruppo dei convocati per le Olimpiadi invernali e poi caduto malamente nel corso del superG disulle nevi di Saalbach-Hinterglemm. Il neo-ventottenne elvetico ha festeggiato nel peggiore dei modi il giorno del suo compleanno riportando unacon frattura della sinfisi pubica, infortunio che necessita di celere operazione chirurgica che verrà effettuata nelle prossime ore a Zurigo. E dire che proprio sul pendio austriacoaveva archiviato il primo successo continentale vincendo la discesa libera dinel 2016 per poi approdare in pianta stabile nel massimo circuito. Il rossocrociato aveva deciso di ...

