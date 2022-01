Scende dalla macchina e saluta i tifosi: l'arrivo di Vlahovic al J Medical (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic sta per diventare ufficialmente un giocatore della Juve. Dopo la definizione degli accordi con la Fiorentina e con i suoi agenti, l'attaccante serbo è arrivato poco dopo le 9.30 al J ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusansta per diventare ufficialmente un giocatore della Juve. Dopo la definizione degli accordi con la Fiorentina e con i suoi agenti, l'attaccante serbo è arrivato poco dopo le 9.30 al J ...

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO Scende dalla macchina e saluta i tifosi: l'arrivo di #Vlahovic al J Medical - Martina83992383 : @koala_moonlight Ma chi scende dalla barca?Ieri è stato in cucina con Jess e Lulù e si sentiva Jess ridere a crepapelle - illiverde : @Simona9329 Ma io non voglio che esca , ma adesso deve mettersi in gioco senza la scusa delle telecamere o cazzate… - lunapiena_j : RAGA NON SI SCENDE DALLA NAVE MANCO PER IL CA*** perché è quello che vogliono loro!! #jeru - ForexOnlineMeIt : L'#euro scende a un minimo di oltre un anno e mezzo contro un #dollaro drogato dalla Fed - Stop&Go -