Scandalo fondi Segreteria di Stato | il Vaticano ha venduto il palazzo di Londra

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Città del– Ildi, al centro anche di un processo in, è. Lo riferisce il Prefetto dellaper l’Economia padre Juan Antonio Guerrero Alves. “Il contratto di vendita èfirmato, abbiamo ricevuto il 10% del deposito e tutto sarà concluso nel giugno 2022. La perdita della presunta truffa, di cui si è parlato molto e che ora è sottoposta al giudizio dei tribunali vaticani, era già stata presa in considerazione nel bilancio. L’edificio èal di sopra della valutazione che avevamo in bilancio e della valutazione fatta dagli istituti specializzati”, dice ai media vaticani. La vendita deldi“è stata ...

Advertising

sara_voza : RT @giapao: Di Frattini andrebbero anche ricordati i rapporti con Gianluigi Torzi, finanziere al centro dello scandalo dei fondi del Vatica… - brigno81 : RT @giapao: Di Frattini andrebbero anche ricordati i rapporti con Gianluigi Torzi, finanziere al centro dello scandalo dei fondi del Vatica… - soteros1 : RT @giapao: Di Frattini andrebbero anche ricordati i rapporti con Gianluigi Torzi, finanziere al centro dello scandalo dei fondi del Vatica… - giapao : Di Frattini andrebbero anche ricordati i rapporti con Gianluigi Torzi, finanziere al centro dello scandalo dei fond… - fuffologa : @Sfoglino @fanpage Scandalo purtroppo trasversale. Ogni CCNL impone (con approvazione dei sindacati) di versare con… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo fondi

Younipa - il blog dell'Università degli Studi di Palermo

... ma nessuno se ne è curato fino ad oggi e oggi è facile dire che siete voi la pietra dello. Meno che mai fanno capo a voi i disastri che vigono nelle scuole, anni e anni didistolti, ...... sui "franchi tiratori" o peggio i voti "pop", con un atteggiamento di fintoche in realtà ...dovrà per l'appunto garantire all'Unione Europea che l' Italia adempia i suoi obblighi sui...Si è scelto di intervenire per rimediare attenuando la tonalità del materiale, un'opzione provvisoria in attesa di avere nuovi fondi per sistemare definitivamente il tratto ...È durata poco più di 40 minuti la sesta udienza del processo davanti ai giudici del Tribunale vaticano per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato. La palla torna ora al… Leggi ...