Scame Parre acquista Topgraf srl e consolida il settore della mobilità elettrica

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Spa ha finalizzato, in data 27 gennaio 2022, l’acquisizione del 55% diSrl, società operante nel campo dell’ICT con sede ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. L’accordo è stato firmato dall’ingegner Stefano Scainelli, amministratore delegato diSpa, azienda produttrice di materiale elettrico con sede a, ed Ivo Leidi, Giuseppe Mazzocchi e Roberto Morandi, soci diSrl che, fondata nel 1990, conta oggi un organico di 20 dipendenti ed è specializzata nella realizzazione di soluzioni cloud based per IOT, logistica integrata, gestione del ciclo commerciale pre-vendita e post-vendita di prodotti e servizi. Fondata nel 1963 a, in provincia di Bergamo,...

Advertising

ScameParreSpa : Sviluppo della mobilità elettrica ed importanza della sostenibilità, scelte strategiche e progetti di sviluppo futu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scame Parre

Valseriana News

... è sufficiente passare la tessera RFID di Decathlon o, quando presente, scaricare l'app del gestore a cui la catena si è appoggiata (per esempio a Ferrara le colonnine sono di). La ...In pochi anni collezionando tra i propri clienti le più grandi aziende del mondo come ABB o di settore come, Repower, Skidata, Fimer, ecc… Operativi in 32 paesi sono ad oggi circa ...