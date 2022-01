Scamacca piace a tutti: rimanga al Sassuolo e si prenda la numero 9 dell’Italia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scamacca rischia di essere l’uomo-mercato dell’ultima settimana: per il suo bene (e quello dell’Italia) deve rimanere al Sassuolo In questa pazza, ultima settimana di calciomercato, il nome più caldo del weekend potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha gettato benzina sul fuoco ai margini dell’Assemblea di Lega. «Scamacca e Frattesi via a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Richieste anche in Italia? Sì ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero». Insomma, non proprio le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022)rischia di essere l’uomo-mercato dell’ultima settimana: per il suo bene (e quello) deve rimanere alIn questa pazza, ultima settimana di calciomercato, il nome più caldo del weekend potrebbe essere quello di Gianluca. L’amministratore delegato delGiovanni Carnevali ha gettato benzina sul fuoco ai margini dell’Assemblea di Lega. «e Frattesi via a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Richieste anche in Italia? Sì ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero». Insomma, non proprio le ...

Advertising

CalciomercatoRP : Inter scatenata: mani su Scamacca per giugno e piace Gatti - AlessandroVig0 : #Scamacca non mi piace. - niccobiancalani : @battitomilan7 @Pirichello Una sega dai….gatti è bravo !! A me piace anche scamacca tanto - Smashdevil_19 : @cesololinter_19 Scamacca, Correa, Dzeko, Caicedo. Ti piace? - imepicbrozo77 : RT @AmalaTV_: Romano - L’#Inter andrà forte su #Bremer per giugno, piace tantissimo (Milan tra Bremer e Botman). Si sta lavorando per #Scam… -