Scamacca | il Dortmund offre 45 milioni | ma lui vuole solo l' Inter

MentalitNeroaz1 : Il Borussia Dortmund ha individuato l’erede di Haaland , il nome è Scamacca , proposti 45 milioni di euro al Sassuo… - PadrePerez3 : @marvin1311 @90ordnasselA Diciamo più una Roma ma cambia poco. Il Dortmund è buona per crescere i giovani ma quando… - news24_inter : #Scamacca vuole solo l'#Inter ?? - il_Paride : Scamacca al Dortmund per 45m, l’Inter pensa al rinnovo di Dzeko per 5 anni (fonte: babio fergomi) - 20esimointer : Ma il dortmund offre 45 milioni per scamacca cosaaa ahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca Dortmund

La telefonata è arrivata, il prefisso un po' inatteso per la verità: +49. Vale a dire Germania,per la precisione. Un'offerta ufficiale, una richiesta partita dal Borussia con destinazione il Sassuolo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloe l'Inter sempre più vicini: Marotta lo ha infatti prenotato per l'estate, malgrado gli inserimenti delle ultime settimane Gianlucae l'Inter promessi sposi, non per l'immediato ma per la prossima estate. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Marotta avrebbe 'prenotato' il centravanti sulla base di 40 milioni ...Dal Borussia proposta al Sassuolo per il dopo Haaland. L’attaccante preferisce l’Italia: strada spianata per i nerazzurri ...Dopo aver incendiato il mercato invernale con l’acquisto di Robin Gosens e quello (ormai imminente) di Felipe Caicedo, l’Inter non intende fermarsi e guarda già all’estate: il grande obiettivo della d ...