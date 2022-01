Sbarca a Olbia con 12kg di cocaina pura per 2 mln, arrestato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aveva tentato di nascondere lo stupefacente in un camion frigo contenente pesce, ma il fiuto dei cani antidroga Betty, Oliver e Daff, hanno immediatamente individuato il trolley nella motrice del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aveva tentato di nascondere lo stupefacente in un camion frigo contenente pesce, ma il fiuto dei cani antidroga Betty, Oliver e Daff, hanno immediatamente individuato il trolley nella motrice del ...

Advertising

zazoomblog : Sbarca a Olbia con 12kg di cocaina pura per 2 mln arrestato - #Sbarca #Olbia #cocaina #arrestato - infoiteconomia : Volotea sbarca in Normandia con voli da Olbia - statodelsud : Turismo: Volotea sbarca in Normandia con voli da Olbia - Pino__Merola : Turismo: Volotea sbarca in Normandia con voli da Olbia - AnsaSardegna : Turismo: Volotea sbarca in Normandia con voli da Olbia. Dal 10 maggio via al collegamento tra Costa Smeralda e Deau… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarca Olbia Sbarca a Olbia con 12kg di cocaina pura per 2 mln, arrestato ... ma il fiuto dei cani antidroga Betty, Oliver e Daff, hanno immediatamente individuato il trolley nella motrice del mezzo pesante, appena sbarcato nel porto di Olbia. Un insospettabile e incensurato ...

Volotea sbarca in Normandia con voli da Olbia Sono ora 21 le destinazioni da Olbia di Volotea, secondo vettore per numero di mete dal "Costa Smeralda": dal 2012, quando debuttò in Gallura, Volotea ha trasportato a Olbia circa 1milione e ...

Volotea sbarca in Normandia con voli da Olbia Ansa Droga nel camion frigo con pesce: arrestato 55enne di Decimomannu Aveva tentato di nascondere lo stupefacente in un camion frigo contenente pesce, ma il fiuto dei cani antidroga Betty, Oliver e Daff, hanno immediatamente individuato il trolley nella motrice del mezz ...

Con 12 chili di cocaina nascosta nel camion del pesce: 55enne in manette al porto di Olbia L’uomo, un trasportatore residente nel cagliaritano, è stato sorpreso grazie ai cani antidroga della Guardia di finanza. Lo stupefacente avrebbe fruttato sul mercato oltre due milioni di euro ...

... ma il fiuto dei cani antidroga Betty, Oliver e Daff, hanno immediatamente individuato il trolley nella motrice del mezzo pesante, appena sbarcato nel porto di. Un insospettabile e incensurato ...Sono ora 21 le destinazioni dadi Volotea, secondo vettore per numero di mete dal "Costa Smeralda": dal 2012, quando debuttò in Gallura, Volotea ha trasportato acirca 1milione e ...Aveva tentato di nascondere lo stupefacente in un camion frigo contenente pesce, ma il fiuto dei cani antidroga Betty, Oliver e Daff, hanno immediatamente individuato il trolley nella motrice del mezz ...L’uomo, un trasportatore residente nel cagliaritano, è stato sorpreso grazie ai cani antidroga della Guardia di finanza. Lo stupefacente avrebbe fruttato sul mercato oltre due milioni di euro ...