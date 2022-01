Satelliti | addestratori | l' Eurodrone e l' Expo di Dubai | settimana maratona per Leonardo

(Di venerdì 28 gennaio 2022)importante per, quella appena trascorsa: il Qatar ha finalmente rivelato ufficialmente l'acquisto di seiM-346, mostrandoli per la prima volta durante una parata militare. La vendita fu perfezionata lo scorso anno verso un cliente “non divulgato” e fa parte di un più ampio accordo tra i due Paesi lanciato nel novembre 2020 che ha portato i piloti arabi a compiere parte del loro addestramento in Italia presso la scuola di volo gestita dae dall'Aeronautica Militare Italiana tra Galatina (Puglia) e Decimomannu (Sardegna), dove si trovano anche allievi piloti provenienti da Giappone e Germania. Finora gli M-346 esportati si trovano a Singapore (12), in Polonia (16) e Israele (30). Considerando quelli italiani, l'accordo con il Qatar porta il numero totale delle vendite a 82 unità ...

