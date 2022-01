Sardoni | ' Centrodestra voterà Casellati Centrosinistra | M5s e Italia Viva orientati su astensione di voto'

Advertising

FraLauricella : #Quirinale2022 #Sardoni 'Il #centrodestra voterà la #Casellati. La diretta interessata è disponibile. #Salvini ha… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Quirinale2022 #Sardoni 'Domani il centrodestra potrebbe far votare il nome della #casellati'. #MaratonaMentana #Qui… - FraLauricella : #Quirinale2022 #Sardoni 'Domani il centrodestra potrebbe far votare il nome della #casellati'. #MaratonaMentana… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Quirinale2022 #Romani 'Oggi uscirà una rosa di nomi del centrodestra'. #Sardoni 'Già si sa che sono dei nomi non potab… - FraLauricella : #Quirinale2022 #Romani 'Oggi uscirà una rosa di nomi del centrodestra'. #Sardoni 'Già si sa che sono dei nomi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardoni Centrodestra

TG La7

Si tratta di capire se la presidente del Senato avrà più dei 441 voti del, ha specificato la giornalista da ...La, infatti, aveva riportato delle lamentele, seguite alla riunione del Partito Democratico,... In realtà, rettifica la giornalista, 'ieri sera ha semplicemente detto che ilha ...Asta per aprire luoghi di culto in via Esterle e Marignano. Fi apre: "Meglio luoghi dignitosi". Piscina: "Rischio ghetto" ...Quirinale, gli aggiornamenti di Mentana : 'Casini non più il favorito. Per Meloni la scelta tra Cassese e Belloni. La mossa mette in crisi il centrodestra' ...