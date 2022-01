Sanroom | su Clubhouse la diretta sanremese all’interno di “Musica Italiana”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) MILANO – Dal 1° al 5 febbraio la sera degli italiani si chiama Festival di Sanremo. C’è chi lo guarderà con orgoglio, chi con pudore, chi con distaccato snobismo. Per ascoltare le canzoni in gara ma, soprattutto, per commentare, applaudire, criticare o, semplicemente, per animare la serata con gli amici. E qui volevamo arrivare. Perché quest’anno, se le canzoni le ascolteremo in TV, potremo commentarle su “”, l’inclusivo audio social format ideato, prodotto e diretto da Marco Salom (regista, produttore e compositore) e Francesco Altobelli (manager discografico)del club “” su. Come funziona? Sarà come vivere l’esperienza festivaliera “tra palco e realtà”, grazie alle curiosità e agli aneddoti che arriveranno in tempo reale dal teatro Ariston “mixati” con le ...