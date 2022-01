Sanremo, il maestro Beppe Vessicchio positivo al Covid: «Ma spero di farcela per il Festival» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le prove le ha saltate. Al Festival, però, spera ancora di esserci. Il maestro Beppe Vessicchio, un “must” di Sanremo, ha rivelato di essere positivo al Covid, per questo, in queste ore di vigilia, ha dovuto mandare un sostituto ad accompagnare “Le Vibrazioni”. Non tutto è perduto, però, in vista della kermesse che si aprirà il 1° febbraio: Vessicchio è positivo ormai da qualche giorno e un tampone negativo potrebbe “liberarlo” in tempo per il palco dell’Ariston. Vessicchio positivo, ma «spero di farcela per Sanremo» «Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. spero entro ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le prove le ha saltate. Al, però, spera ancora di esserci. Il, un “must” di, ha rivelato di essereal, per questo, in queste ore di vigilia, ha dovuto mandare un sostituto ad accompagnare “Le Vibrazioni”. Non tutto è perduto, però, in vista della kermesse che si aprirà il 1° febbraio:ormai da qualche giorno e un tampone negativo potrebbe “liberarlo” in tempo per il palco dell’Ariston., ma «diper» «Sono a casa. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni.entro ...

