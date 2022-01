Sanremo 2022 | positivo un personaggio storico del Festival | cosa accadrà adesso?

Advertising

VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - Corriere : Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: «Sto bene, spero di esserci al Festival» - RadioItalia : La canzone di @FabrizioMoroOff è una dedica a una persona importante?? A chi dedichereste una canzone? L'intervis… - GiornaleLORA : Casa Sanremo 2022: il 30 gennaio alle 18 il taglio del nastro con Amadeus - libertfly : 8 cose da sapere su Sanremo 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Jovanotti fa un'intervista a sorpresa a Gianni Morandi. A poche ore dal Festival di, Lorenzo Cherubini tira in mezzo Morandi e lo carica prima di salire sul palco dell'Ariston. 'Sei pronto?' gli chiede. E Morandi: 'Abbastanza...'. E poi si corregge: 'Sì! Sono pronto'. ...Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 28 Gennaio. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Operation Finale, Safe, ... L'eredità - Serata(quiz), in onda dalle 21.25 su ...Domenica 30 gennaio alle 18, presso il Palafiori, si terrà l’inaugurazione della quindicesima edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival realizzata da Consorzio Gruppo Eventi in ...Letizia Mariotti di Tuscania arriva in finale nazionale e canta a Sanremo alla prima edizione del Festival della Canzone Cristiana 2022. Canterà, senza pretese ne velleità alcuna, un brano inedito int ...