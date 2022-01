Sanremo 2022 Beppe Vessicchio positivo al Covid al Festival non ci sarà

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il maestroha contratto il. Il direttore d’orchestra nonall’Ariston pera meno che non si negativizzi entro lunedì. «Sono a casa. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungerein tempo per

Advertising

VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - Corriere : Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: «Sto bene, spero di esserci al Festival» - RadioItalia : La canzone di @FabrizioMoroOff è una dedica a una persona importante?? A chi dedichereste una canzone? L'intervis… - Alessandra_512 : RT @FQMagazineit: Sanremo 2022, Beppe Vessicchio: “Ho il Covid, ho dovuto mandare un sostituto all’Ariston a fare le prove” - AMuscaglione : RT @FMDBlog: #Sanremo2022: Manca poco alla 72ma edizione del @SanremoRai. Regolamento, presentatrici, ospiti, artisti e brani in gara, moda… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

... la quarta puntata di DOC 2 (su otto totali) torna la settimana successiva , e in particolare il 10 febbraio. Terminato, infatti, la programmazione sarà ripristinata e il dottor Fanti , ......] Navigazione articoli Sei pietre di inciampo a ricordo delle vittime delle deportazioni nazifasciste inaugurate aTra i malati 40 sono in terapia intensiva (26 non vaccinati), come ieri. Ci sono stati 11 morti, due al Villa Scassi e tutti gli altri negli ospedali del Ponente: Sanremo, Bordighera, Savona, Albenga: ...Stupinigi Sonic Park ritorna nel parco interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino. Dopo la “limited edition” dell’estate 2021 la quarta edizione del festival si terrà a luglio nell’are ...