San Valentino 2022: i profumi per lei che accendono la sensualità (Di venerdì 28 gennaio 2022) Note calde e gourmand scaldano il cuore, i fiori bianchi parlano la lingua della sensualità e del romanticismo, i blend neutri sono perfetti per le anime discrete. Ciò che conta davvero è non abbandonare la propria confort zone olfattiva per farsi altro da sé, solo così la propria scia sarà davvero indimenticabile Leggi su vanityfair (Di venerdì 28 gennaio 2022) Note calde e gourmand scaldano il cuore, i fiori bianchi parlano la lingua dellae del romanticismo, i blend neutri sono perfetti per le anime discrete. Ciò che conta davvero è non abbandonare la propria confort zone olfattiva per farsi altro da sé, solo così la propria scia sarà davvero indimenticabile

ringogoaal : RT @InesPantic: io voglio dei fiori per san valentino o una letterina carina non chiedo tanto - MariaSikula : @wince1963 Buongiorno Vincenzo, che vuoi San Valentino si avvicina e come faccio a nn essere romantica? ???????????? - celesteegirotto : RT @InesPantic: io voglio dei fiori per san valentino o una letterina carina non chiedo tanto - Frances52271021 : @doppiavivi Ognuno si fa i cazzi suoi a San Valentino - oglioponews : San Valentino nei castelli del ducato: tante proposte da favola -