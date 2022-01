San Paolo a Pisa: restaurata la cappella di Sant’Agata (Di venerdì 28 gennaio 2022) Conclusi i restauri della cappella di Sant’Agata nei pressi nella chiesa di San Paolo a Pisa. L’Amministrazione investe nel recupero degli edifici storici per inserire alcuni luoghi di interesse medievali negli itinerari turistici. Già ottenuto anche il finanziamento per la manutenzione di Sant’Antonio di Qualquonia. Torre pendente di Pisa: il 15 dicembre 2001 la riapertura Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Conclusi i restauri delladinei pressi nella chiesa di San. L’Amministrazione investe nel recupero degli edifici storici per inserire alcuni luoghi di interesse medievali negli itinerari turistici. Già ottenuto anche il finanziamento per la manutenzione di Sant’Antonio di Qualquonia. Torre pendente di: il 15 dicembre 2001 la riapertura

