Salvini: «Il centrosinistra scappa. Abbiamo fatto la massima proposta. Li aspetto nel pomeriggio» (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Sono deluso dalla fuga del centrosinistra". Inizia così la conferenza stampa convocata da Matteo Salvini per fare il punto sulla complicata partita del Quirinale a mezzogiorno, mentre è in corso la quinta votazione per eleggere il successore di Mattarella. Oggi il centrodestra rompe gli indugi e mette sul campo la candidatura istituzionale di Elisabetta Casellati. Ma il centrosinistra risponde picche ancora una volta. Letta, Conte e Roberto Speranza hanno scelto di disertare l'incontro che il leader leghista aveva proposto alla maggioranza di governo alle 11 di questa mattina. E decidono di non partecipare al voto mattutino. "Uno strano modo – sottolinea Salvini davanti ai cronisti – di dimostrare la voglia di dialogo per arrivare a una scelta condivisa".

