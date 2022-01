Salvini | Casellati e la satira del tradimento annunciato

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci volevano Matteoe Maria Elisabetta Alberti, lo stratega compulsivo e la più improbabile delle candidate al Quirinale, per fare a pezzi e ridurre al’epopea del cecchinaggio parlamentare, la vasta e tumultuosa saga dele del dolore che è stata la storia di Romano Prodi e di Franco Marini, di Giulio Andreotti e di Amintore Fanfani. Il macchiettismo come continuità della storia. C’era dunque ieri la presidente del Senato che di buon mattino, dopo aver ricevuto il parrucchiere, fatta la messa in piega e schiariti i capelli come nel giorno delle nozze, rafforzava la propria sicurezza d’essere eletta al Quirinale ragranellando gli ultimi voti. Indossato il fularone, con gli uffici del Senato chiusi, la Maria Elisabetta (detta la Betty) tirava giù dal letto la segreteria e i commessi ...

E i leghisti mormorano Elisabetta Belloni è ufficialmente la seconda candidata bruciata daCi volevano Matteoe Maria Elisabetta Alberti, lo stratega compulsivo e la più ...... 9 per Casini 9, 8 Manconi, 5 i voti incassati da Draghi e Cartabia, Belloni 4, Amato 3,... commenta il leder della Lega Matteo. Ma anche se ci fosse l' accordo sull'elezione di una ...Era chiaro che fin dall'inizio che qualunque passo in avanti nella partita a scacchi per il Quirinale avrebbe avuto delle conseguenze per i partiti. Il ...Giorgetti lo aveva spinto a riaprire il dialogo con Draghi. Ma dopo la figuraccia sulla Casellati, il capo della Lega tenta l'azzardo estremo in asse con Conte, senza avvertire nessuno degli alleati.