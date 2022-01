Salute, benessere e longevità al centro dell’obiettivo di BG4SDGs – Time To Change (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Ogni mattina, Kazim Gürbüz si sveglia all’alba per iniziare la giornata con una corsa all’aria aperta che precede una lunga sessione di nuoto nelle acque del mare. Quindi dedica corpo e mente alla sua grande... Leggi su today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Ogni mattina, Kazim Gürbüz si sveglia all’alba per iniziare la giornata con una corsa all’aria aperta che precede una lunga sessione di nuoto nelle acque del mare. Quindi dedica corpo e mente alla sua grande...

Advertising

SkyTG24 : Hiv, Iavi e Moderna annunciano il via ai test su un vaccino a mRna - SkyTG24 : Psichiatri, incombe la minaccia di una ipocondria da #Covid19 - SkyTG24 : Cenare poco prima di dormire potrebbe alterare la glicemia: lo studio - BeccaroEnrico : RT @valy_s: Italiano a #Londra “nessuno può augurarsi di viversela come la stanno vivendo in Italia” Le misure messe in campo in Italia son… - FrancescoITA333 : RT @valy_s: Italiano a #Londra “nessuno può augurarsi di viversela come la stanno vivendo in Italia” Le misure messe in campo in Italia son… -