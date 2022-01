Salernitana, ufficiale l’arrivo dell’attaccante: il comunicato (Di venerdì 28 gennaio 2022) È arrivata pochi minuti fa l’ufficialità dell’approdo alla Salernitana dell’attaccante classe ’92 Simone Verdi. Dopo aver vestito le maglie di Milan, Empoli, Eibar, Carpi, Bologna e Napoli, il giocatore arriva in prestito secco dal Torino, club in cui milita dal settembre del 2020 e che lo acquistò per una cifra pari a 24 milioni di euro. Verdi, Torino, Serie A LA NOTA DEL CLUB Questo il comunicato emesso dalla società campana “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92 Simone Verdi. Il calciatore indosserà la maglia numero 10“. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) È arrivata pochi minuti fa l’ufficialità dell’approdo allaclasse ’92 Simone Verdi. Dopo aver vestito le maglie di Milan, Empoli, Eibar, Carpi, Bologna e Napoli, il giocatore arriva in prestito secco dal Torino, club in cui milita dal settembre del 2020 e che lo acquistò per una cifra pari a 24 milioni di euro. Verdi, Torino, Serie A LA NOTA DEL CLUB Questo ilemesso dalla società campana “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneoclasse ’92 Simone Verdi. Il calciatore indosserà la maglia numero 10“. Gabriella Ricci

