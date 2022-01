Salernitana | tutti negativi al tampone | non accadeva da oltre un mese

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lasi è messa alle spalle l’emergenza Covid. Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, la società campana ha comunicato che “a seguito dei tamponi effettuati in data odierna,i calciatori sono risultati”. Dopoun, dunque, laè riuscita a superare i problemi legati ai contagi. Dal 20 dicembre sono stati 21 i calciatori granata che, in fasi differenti, hanno contratto il virus. Un focolaio infinito che ha provocato il mancato svolgimento di due partite (Udinese e Venezia, entrambe materia per la giustizia sportiva) e che ha costretto i granata a disputarne altre tre (Verona, Lazio e Napoli) in una situazione di totale emergenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

