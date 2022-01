Salernitana | incubo Covid finito | tutti i giocatori ora sono negativi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) E’l’delin casa. Il club campano ha di fatto avuto dei casiin maniera ininterrotta fin da dicembre, arrivando a dover rinviare due partite, una per il momento persa a tavolino. Ma adesso, non c’è più alcun contagiato in casa granata, come comunicato sul sito ufficiale: “A seguito dei tamponi effettuati in data odierna,i calciatoririsultati”. SportFace.

SALERNO - Finita l'emergenza Covid-19 per la Salernitana. Mister Colantuono può tirare un bel sospiro di sollievo ed avere tutta la rosa al completo per preparare i prossimi impegni di campionato. La Salernitana si è messa definitivamente alle spalle l'incubo Covid. Dopo oltre un mese di emergenza (era il 20 dicembre quando il virus penetrò nello spogliatoio granata).