Salernitana, colpo dal Brasile per Sabatini: ufficiale Ederson (Di venerdì 28 gennaio 2022) Salernitana, colpo da Brasile per Sabatini: ufficiale Ederson. Granata scatenati nel calciomercato di gennaio Altro colpo ufficiale per la Salernitana. Preso il centrocampista 22enne Ederson dal Corinthians. Lo ha reso noto il club brasiliano con una nota: «Il Corinthians rilascia Éderson per sostenere gli esami in Italia. Questo venerdì 28 lo Sport Club Corinthians Paulista ha raggiunto un accordo con la Salernitana, dall'Italia, sulla vendita dei diritti economici dell'atleta Éderson, che è stato rilasciato per viaggiare e sottoporsi a visite mediche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

