Salario minimo, Eurostat: "Nel 2022 ce l'hanno 21 Paesi Ue su 27. In 13 casi è sotto 1000 euro al mese, 6 Stati sopra i 1.500"

Tra i 27 Paesi europei solo Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia non hanno un Salario minimo legale. Quanto alle cifre, a gennaio 2022 13 Stati membri nell'est e nel sud dell'Ue avevano minimi inferiori a 1000 al mese e sei sopra i 1.500 euro. I dati eurostat pubblicati venerdì mostrano che il minimo più alto, quello del Lussemburgo, supera i 2.200 euro ed è quasi sette volte superiore a quello più basso, i 332 euro della Bulgaria. Ma le disparità sono notevolmente inferiori se si tiene conto delle differenze nel livello dei prezzi. Se espressi a parità di potere d'acquisto, come si vede nell'immagine ...

