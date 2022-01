Rrahmani: “Sono pronto per essere l’erede di Koulibaly. Se fossi stato italiano avrebbero parlato tutti di me” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amir Rrahmani difensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano il Roma. Da Manolas a Juan Jesus fino a Koulibaly. Amir Rrahmani è stata uno dei giocatori rivelazione del Napoli di Luciano Spalletti. L’ex Verona dopo la parentesi Gattuso, ha scalato le gerarchie superando Manolas e diventando titolare inamovibile. Il difensore ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Roma. Queste le sue parole: “Dico da sempre che se fossi stato italiano avrebbero parlato tutti di me. A quanto pare la mia nazione non è famosa calcisticamente parlando. Significa che devo impegnarmi ancora di più in modo tale da costringere la critica a seguirmi”. Su Juan Jesus: “Ci siamo inizialmente studiati, poi dopo le prime due ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amirdifensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano il Roma. Da Manolas a Juan Jesus fino a. Amirè stata uno dei giocatori rivelazione del Napoli di Luciano Spalletti. L’ex Verona dopo la parentesi Gattuso, ha scalato le gerarchie superando Manolas e diventando titolare inamovibile. Il difensore ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Roma. Queste le sue parole: “Dico da sempre che sedi me. A quanto pare la mia nazione non è famosa calcisticamente parlando. Significa che devo impegnarmi ancora di più in modo tale da costringere la critica a seguirmi”. Su Juan Jesus: “Ci siamo inizialmente studiati, poi dopo le prime due ...

