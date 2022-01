Rosalinda Cannavò intervista Clarissa Selassiè e la mortifica: “Nonostante quello che hai detto di me…” (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come i fan del GF Vip sapranno, Alfonso Signorini ha deciso di affidare a Rosalinda Cannavò l’incarico di condurre le interviste di Casa Chi e nell’ultima puntata è stata intervistata Clarissa Selassiè. Quest’ultima ci ha messo un po’ di tempo per rilasciare questa intervista, cosa che di solito accade ai concorrenti subito dopo che sono L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Come i fan del GF Vip sapranno, Alfonso Signorini ha deciso di affidare al’incarico di condurre le interviste di Casa Chi e nell’ultima puntata è statata. Quest’ultima ci ha messo un po’ di tempo per rilasciare questa, cosa che di solito accade ai concorrenti subito dopo che sono L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

AleVillarmonte : RT @SanremoESC2022: Girando tra i presunti esclusi In che senso Rosalinda Cannavò? #Sanremo2022 - tranviadeseo : @rosalindaamazi1 Il suo account dovrebbe rinominarsi Central Rosalinda Cannavò Unoficial - Buolj2 : RT @tinyseulgis_: Rosalinda Cannavò io ti amo infinitamente. - SanremoESC2022 : Girando tra i presunti esclusi In che senso Rosalinda Cannavò? #Sanremo2022 - VitaDiLeoG : @nugellae È incredibile come sia perfetto in ogni situazione chi più di Rosalinda Cannavò -