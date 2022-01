Roma - Torna la domenica ecologica | è ancora guerra alle diesel Euro 6

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuovo blocco aper le auto6 comprese. Anche per la seconda delle quattro domeniche ecologiche previste nel 2022, l'amministrazione guidata da Roberto Gualtieri si pone in continuità con la giunta Raggi e prosegue lavetture a gasolio, impossibilitate a circolare il 30 gennaio. Tutte, incluse quelle più moderne e pulite. Le regole. Nello specifico, le limitazioni alla circolazione saranno in vigore7.3012.30 e d16.3020.30 e coinvolgeranno tutte le auto, con alcune eccezioni: quelle a benzina con omologazione6, le elettriche, le ibride e le vetture con alimentazione a gas (Gpl o metano), nonché i veicoli muniti di contrassegno per ...

Come accaduto il 2 gennaio, e con la precedente amministrazione, il sindaco ferma le auto a gasolio, anche le più pulite. Escluse dal blocco ibride, elettriche e vetture a gas ...