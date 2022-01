Roma | semina paura in periferia | 6 rapine tra i quartieri Prenestino e Casal Bruciato | 30enne in manette

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha commesso 6nei mesi di giugno e luglio a danno di supermercati, farmacie, negozi per la casa e un ufficio postale. A, tra i. Dopo una complessa indagine, la polizia ha accusato unno. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza su diversi episodi di rapina e alla testimonianza delle persone offese gli agenti sono riusciti ad arrivare all’identità del rapinatore seriale. I testimoni hanno parlato di un uomo armato di taglierino e particolarmente magro. A incastrarlo in particolar modo i tatuaggi su braccia e gambe del giovane già foto-segnalato., 6in due mesi. Accusato un...

