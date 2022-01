Roma, niente rinnovo per il centrocampista: il club valuta offerte (Di venerdì 28 gennaio 2022) Acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2019 per 18 milioni di euro più bonus, Jordan Veretout sembra lontano dal rinnovo in maglia giallorossa. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, tra i piani imminenti del club non ci sarebbe quello di proseguire l’avventura con il centrocampista, alla sua seconda stagione nella Capitale. Veretout, Serie A, RomaL’IDEA Il francese, che nel 2021–2022 ha totalizzato finora 22 presenze realizzando 4 gol e 6 assist, non sarebbe nella lista degli incedibili di Mourinho, ragion per cui la Roma, come rivela il quotidiano, sembra disposta a valutare tutte le offerte in arrivo per il giocatore, in scadenza di contratto nel 2024. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2019 per 18 milioni di euro più bonus, Jordan Veretout sembra lontano dalin maglia giallorossa. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, tra i piani imminenti delnon ci sarebbe quello di proseguire l’avventura con il, alla sua seconda stagione nella Capitale. Veretout, Serie A,L’IDEA Il francese, che nel 2021–2022 ha totalizzato finora 22 presenze realizzando 4 gol e 6 assist, non sarebbe nella lista degli incedibili di Mourinho, ragion per cui la, come rivela il quotidiano, sembra disposta are tutte lein arrivo per il giocatore, in scadenza di contratto nel 2024. Gabriella Ricci

