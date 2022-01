Roma | movida sotto chiave | arrivano gli ' steward della notte' Si parte da Trastevere e San Lorenzo

Advertising

LifeInEurope1 : Che oggi si elegga il presidente della Repubblica? Proprio oggi che sono a Roma. Andrò a fare un giro ai palazzi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, movida: slitta la stretta. Ma arrivano gli steward: li pagheranno i locali - ilmessaggeroit : Roma, movida: slitta la stretta. Ma arrivano gli steward: li pagheranno i locali - mcacciaglia64 : RT @globefaro: Si torna a parlare di coprifuoco per combattere la movida notturna ma il tema è principalmente culturale. Cosa offre Roma ai… - sirvius022 : Mentre tutti i riflettori sono puntati sul Quirinale Gualtieri e compagni del II municipio propongono di chiudere t… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma movida

ha bisogno di unagestita in maniera consona ed ha bisogno di un piano che vada a tutelare sia le esigenze dei commercianti sia la tranquillità dei cittadini e dei residenti che vivono ...Slitta di almeno una settimana l' ordinanza del Campidoglio per disarticolare - o comunque frenare - laviolenta , ma le basi per arrivare ad inasprire le regole correnti ci sono. Ieri l'assessore allo Sviluppo economico Monica Lucarelli ha incontrato le associazioni di categoria dei pubblici ...Arrivano a Roma gli “steward della notte”, contro la movida fracassona scendono infatti in campo i controllori privati, che potranno essere messi a disposizione degli stessi proprietari ...Lo comunica in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “Una città come Roma – prosegue – che ambisce ad avere un ruolo di primo piano tra le capitali europee, non può e non dev ...