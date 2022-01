Roma, la 28enne incinta positiva al Covid voleva essere ricoverata. Tre ospedali l’hanno rifiutata (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuovi dettagli vengono a galla sulla morte di Adriana Tanoni, la 28enne Romana morta di Covid dopo aver partorito. Adriana Tanoni se ne è andata a soli 28 anni. Una settimana dopo aver messo al mondo il suo bambino che ora – come la sorellina più grande – crescerà senza la sua mamma. Una tragedia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuovi dettagli vengono a galla sulla morte di Adriana Tanoni, lana morta didopo aver partorito. Adriana Tanoni se ne è andata a soli 28 anni. Una settimana dopo aver messo al mondo il suo bambino che ora – come la sorellina più grande – crescerà senza la sua mamma. Una tragedia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

saryxs87 : Chissà se lo ha rifiutato davvero o le è stato negato come alla ragazza 28enne di Roma... - News24_it : Roma, mamma 28enne morta per Covid: aperta inchiesta per omicidio colposo - Il Quotidiano del Lazio - quotidianolazio : Roma, mamma 28enne morta per Covid: aperta inchiesta per omicidio colposo - - statodelsud : Covid Roma, 28enne non vaccinata muore dopo il parto: inchiesta per omicidio colposo - Pino__Merola : Covid Roma, 28enne non vaccinata muore dopo il parto: inchiesta per omicidio colposo -