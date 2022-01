Roma, infortunio Spinazzola: il medico della Nazionale spiazza tutti! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo il grave infortunio rimediato all’Europeo con la Nazionale, si allungano ancora i tempi di recupero di Leonardo Spinazzola, ai box dallo scorso 2 luglio. Nonostante ci fosse parecchio ottimismo sulle sue condizioni, è arrivato forte e chiaro il parere medico del professore Andrea Ferretti, intervenuto a riguardo durante la trasmissione radiofonica Il Diabolico e il Divino. IL COMMENTO Come riferisce il medico della Nazionale italiana, infatti, quello del numero 37 della Roma è un infortunio piuttosto serio, che richiede lunghi tempi di riabilitazione. Spinazzola, Italia, Europeo“Si tratta di un incidente molto serio per un calciatore. Ho rivisto Spinazzola poco prima ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo il graverimediato all’Europeo con la, si allungano ancora i tempi di recupero di Leonardo, ai box dallo scorso 2 luglio. Nonostante ci fosse parecchio ottimismo sulle sue condizioni, è arrivato forte e chiaro il pareredel professore Andrea Ferretti, intervenuto a riguardo durante la trasmissione radiofonica Il Diabolico e il Divino. IL COMMENTO Come riferisce ilitaliana, infatti, quello del numero 37è unpiuttosto serio, che richiede lunghi tempi di riabilitazione., Italia, Europeo“Si tratta di un incidente molto serio per un calciatore. Ho rivistopoco prima ...

