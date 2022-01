Roma, imprenditore condannato per omicidio poi assolto: «Lavoravo per i vip, ora faccio il muratore» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era un imprenditore affermato. Adesso per vivere fa il muratore. Il carcere e l'accusa di essere il mandante di un omicidio hanno disintegrato la sua vita. Per tre anni ha portato sulle spalle... Leggi su ilmattino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era unaffermato. Adesso per vivere fa il. Il carcere e l'accusa di essere il mandante di unhanno disintegrato la sua vita. Per tre anni ha portato sulle spalle...

Advertising

fattoquotidiano : Bancarotta, arrestato l’imprenditore Camillo Colella: gip di Roma dispone sequestro per 71 milioni - franconemarisa : Bancarotta, arrestato l’imprenditore Camillo Colella: gip di Roma dispone sequestro per 71 milioni… - cristinapasque : RT @serebellardinel: Arrestato l'imprenditore #Colella di #Isernia che è stato candidato in #Molise alla carica di presidente della Region… - Ori254 : RT @serebellardinel: Arrestato l'imprenditore #Colella di #Isernia che è stato candidato in #Molise alla carica di presidente della Region… - GeneRossini : RT @serebellardinel: Arrestato l'imprenditore #Colella di #Isernia che è stato candidato in #Molise alla carica di presidente della Region… -