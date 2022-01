Roma, al centro ancora non rispettano le regole: sgamati al lavoro senza mascherina (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma. Controlli serrati nel centro storico della Capitale, i protocolli di contenimento dei contagi sono stringenti e il loro rispetto è fondamentale per poter ridurre al minimo le occasioni di contagio e assicurare un decorso ”contenuto” della pandemia. I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno eseguito verifiche presso 17 attività commerciali della zona centrale, controllando in totale 125 persone e elevando sanzioni amministrative per complessivi 3.960 euro. Leggi anche: Roma, terrore in un bar: commando armato di mazze ferrate e bastoni picchia la guardia e porta via la cassa Multe e sanzioni al centro I titolari di cinque di attività – due bar, una lavanderia, una pizzeria e un’autoscuola – sono stati sanzionati. Il motivo è perché non hanno esposto all’ingresso dei locali il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022). Controlli serrati nelstorico della Capitale, i protocolli di contenimento dei contagi sono stringenti e il loro rispetto è fondamentale per poter ridurre al minimo le occasioni di contagio e assicurare un decorso ”contenuto” della pandemia. I Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo hanno eseguito verifiche presso 17 attività commerciali della zona centrale, controllando in totale 125 persone e elevando sanzioni amministrative per complessivi 3.960 euro. Leggi anche:, terrore in un bar: commando armato di mazze ferrate e bastoni picchia la guardia e porta via la cassa Multe e sanzioni alI titolari di cinque di attività – due bar, una lavanderia, una pizzeria e un’autoscuola – sono stati sanzionati. Il motivo è perché non hanno esposto all’ingresso dei locali il ...

