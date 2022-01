Rinnovato a Miami lo showroom Lamborghini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovato Miami

QN Motori

"Il nostro nuovo showroom all'avanguardia inaugura un nuovo capitolo di Lamborghini," ha commentato Brett David, direttore della concessionaria. "I l DNA di Lamborghini vive nella nostra ...Matuidi cambia squadra - Blaise Matuidi non è più un calciatore dell' Inter. La maglia numero 8 non è più la sua: infatti il club ha comunicato l'elenco dei calciatori ...e non. All'...Non solo l'Aston Villa interessata a Luis Suarez. Ci sarebbero diversi club pronti ad accogliere il Pistolero in caso di uscita dall'Atletico Madrid. Infatti, si parla anche dell' Inter Miami di David ...L'addio di Blaise Matuidi, centrocampista classe '87, all'Inter Miami libererà un posto in rosa per un altro giocatore di alto profilo. Il francese infatti non vedrà rinnovato il suo contratto visto ...