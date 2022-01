Rifiuta di fare sesso con il professore, espulsa dall’Università: “Siamo in tante” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da anni le studentesse marocchine denunciano, invano, gli abusi subiti da parte di alcuni insegnanti. Oggi la situazione pare stia cambiando e il Marocco è stato letteralmente invaso dall’ondata #MeToo sulle molestie sessuali nelle Università. “Sono stata espulsa dall’Università un anno fa con il pretesto di aver copiato a un esame. La verità è che mi ero appena Rifiutata di sottomettermi al ricatto sessuale di uno dei miei professori”, si legge sul South China Morning Post. A parlare è Nadia una studentessa marocchina di 24 anni che ha dato il via alla protesta. Vi raccomandiamo... Evan Rachel Wood ha fatto un documentario sugli abusi subiti da Marilyn Manson Il film, diretto da Amy Berg, si intitola Phoenix Rising e racconta tutte le violenze subite ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 28 gennaio 2022) Da anni le studentesse marocchine denunciano, invano, gli abusi subiti da parte di alcuni insegnanti. Oggi la situazione pare stia cambiando e il Marocco è stato letteralmente invaso dall’ondata #MeToo sulle molestie sessuali nelle Università. “Sono stataun anno fa con il pretesto di aver copiato a un esame. La verità è che mi ero appenata di sottomettermi al ricatto sessuale di uno dei miei professori”, si legge sul South China Morning Post. A parlare è Nadia una studentessa marocchina di 24 anni che ha dato il via alla protesta. Vi raccomandiamo... Evan Rachel Wood ha fatto un documentario sugli abusi subiti da Marilyn Manson Il film, diretto da Amy Berg, si intitola Phoenix Rising e racconta tutte le violenze subite ...

