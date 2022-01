Renzi chiude la porta | ' No alla Belloni impossibile votare al Quirinale il capo dei servizio segreti'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Presidente della Repubblica una capa degli 007? Molti dicono di no. 'Non è minimamente possibileladei Servizipresidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra'. ...

Il Messaggero

'È la finalissima', diceva ai suoi, convinto che la partita del Quirinale sarebbe stata in ... FI nonalla prospettiva e pure nella Lega c'è chi, come Giorgetti, sottolinea che di fronte ad ...Netta la posizione di: "Non è minimamente possibile votare la capo del Dis, dai servizi segreti, alla presidenza della Repubblica: c'è un codice etico istituzionale che chi vive di sondaggi ...– risponde Salvini – Non faccio nomi”. Sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non un presidente donna in quanto donna”. Il leader del Carroccio sottolinea di essere al lavoro “perch ...Il leader di Italia Viva a Radio Leopolda: " Indipendentemente dal nome, in una democrazia del 2022 il capo degli 007" ...